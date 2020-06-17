Минэнерго предложило ввести квоты на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России. ДОКУМЕНТ

Министерство энергетики предложило ввести квоты на импорт дизельного топлива из России на уровне 175 тыс. тонн в месяц, на сжиженный газ (СУГ) — 50 тыс. т в месяц.

Соответствующие предложения изложены в письме Министерства энергетики к Минэкономики, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Enkorr.

"Анализ, проведенный специалистами Министерства энергетики, свидетельствует о том, что в условиях финансового кризиса и снижения розничных продаж почти на 15%, установление квот на ДТ и СУГ из РФ в размере 30% не приведет к дефициту на внутреннем рынке. Согласно проведенным расчетам, указанные размеры квоты эквивалентно 175 тыс. т ДТ и 50 тыс. т СУГ, что более чем достаточно для обеспечения стабильности топливного рынка", — говорится в письме Минэнерго от 16 июня за подписью замминистра Юрия Бойко.

Минэнерго просит МЭРТ проанализировать последствия такого ограничения и в трехдневный срок (до 19 июня) предоставить свою позицию.

Кроме этого, Минэнерго предложило полностью запретить импорт из России любых других видов топлива. Отметим, что помимо СУГ и ДТ в текущем году впервые с 2014 года в Украину была осуществлена разовая поставка автомобильного бензина.

Свою позицию ведомство объясняет "стремительным ростом импорта СУГ и ДТ из страны-агрессора" и необходимостью ограничить импорт этого топлива из РФ на уровне 30% от объема украинского рынка.

При этом, аргументируя такое утверждение министерство приводит некорректные цифры по динамике импорта ДТ в 2020 году.

В частности, ведомство утверждает, что "в марте 2020 года из РФ в Украину импортировано ДТ на 75% больше, чем в январе текущего года", что не соответствует действительности.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в марте 2020 года из России импортировано 166,4 тыс. т дизтоплива, что на 17% больше чем в январе 2020 года — 142,5 тыс. т.

Доля российского дизтоплива в балансе украинского рынка в 2019 году составила 35,7% (2,5 млн т при объеме рынка 6,99 млн т) за 5 месяцев 2020 года — 39,5% (1,07 млн т при объеме рынка 2,71 млн т). Рост доли российского ресурса в 2020 году стал следствием срыва импорта из Беларуси из-за проблем с загрузкой нефтью белорусских НПЗ.

Доля российского СУГ в 2019 году составила 34,6% (666 тыс. т из 1925 тыс. т), за 5 мес. 2020 года — 38,3% (292,5 из 764,4 тыс. т), что объясняется продолжающимся увеличением потребления газомоторного топлива потребителями.

С 1 октября 2019 года действует пошлина на импорт ДТ из России трубопроводным транспортом на уровне 4%, и на все поставки российского СУГ — 3%. Эти спецпошлины были введены с 1 августа 2019 года и изначально составляли 3,75% для ДТ и 1,75% для СУГ.

Ранее сообщалось, что "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины" требуют ввести пошлины на российские ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2025 году.