Глава "Укравтодора" получил двух новых заместителей

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, назначил первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Евгения Кузькина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, заместителем главы "Укравтодора" назначен Андрей Почтарев.

Кузькин с ноября 2019 года и до последнего времени занимал должность руководителя Департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора". Ранее он работал директором Департамента местных бюджетов Министерства финансов. В 2010 году занимал должность заместителя Министра финансов.

Почтарев до последнего времени работал заместителем главы Отдела управления международного сотрудничества и государственных закупок в "Укравтодоре". До этого с 2015 года он с 2011 года работал в аппарате КГГА.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 ноября 2019 года назначил Александра Кубракова на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кубраков был избран народным депутатом Украины 9 созыва от партии "Слуга народа" (№30 в списке). Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения главой правительства руководил бывший премьер-министр Алексей Гончарук.