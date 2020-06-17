Кабмин установил доплаты таможенникам во время карантина в размере 50% зарплаты

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, внес изменения в постановление №375, согласно которому работники Государственной таможенной службы будут получать доплаты до 50% заработной платы на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

"Доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами", – отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее правительство утвердило доплаты для военнослужащих и сотрудников полиции, которые обеспечивают жизнедеятельность страны во время карантина. Однако для таможенников тогда такие доплаты не были установлены.

Как сообщалось, ранее Рада установила доплаты пострадавшим от коронавируса медикам.

Законом установлены страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в размере не менее 300 размеров прожиточного минимума (630 тыс. грн) в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания короновирусной болезнью (COVID-19), при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей.

В случае смерти медицинского работника из-за коронавируса такая выплата составит не менее 750 размеров прожиточного минимума (1,58 млн грн).