Кабмин запретил движение грузовиков в жару

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, принял решение ограничить движение транспортных средств фактической массой более 24 тонн с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов.

Соответствующий проект решения представил министр иностранных дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам министра, запрет направлен на сохранение покрытия автомобильных дорог.

"Проектом распоряжения поручается: Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органами исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха выше 28 градусов на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов с 08:00 до 20:00", – сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что с 20 июня по 31 августа будут работать мобильные группы работников Государственной службы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ, которые будут выявлять факты нарушений правил проезда транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.