Кабмин возобновил пешеходное сообщение на границе с Россией и Беларусью
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Кабинет министров возобновил пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью
Соответствующее решение было принято 17 июня во время заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.
"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также он отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".