В Раде создали объединение "За развитие атомной энергетики"

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "За развитие атомной энергетики".

Целью деятельности межфракционного депутатского объединения указаны защита и отстаивание интересов представителей украинской атомной энергетики, а именно: государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", атомных электростанций и городов-спутников АЭС, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.

Сопредседателями объединения стали частности депутаты-мажоритарщики, которые представляют регионы, где расположены атомные электростанции: Елена Копанчук, Юлия Яцык, Денис Герман, Александр Аликсийчук, Сергей Нагорняк, Виктор Мьялик, Артем Черноморов, Остап Шипайло и председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Инициаторы создания межфракционного объединения выступают против остановок или ограничений блоков атомных электростанций и своей приоритетной задачей считают обеспечение устойчивого развития атомной энергетики как основы стабильной работы энергетического комплекса Украины", – отмечается в сообщении.

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Для достижения этой цели участники МФО планируют участвовать в выработке необходимых решений для максимального использования мощностей атомной генерации и способствовать полноценной вовлеченности атомной генерации в конкурентный рынок электроэнергии.

Народные депутаты, которые вошли в состав объединения, также намерены способствовать надлежащему финансированию деятельности предприятий атомной энергетики Украины и безопасности объектов энергетической инфраструктуры, поддержанию достойного уровня материального обеспечения и всестороннего развития человеческого потенциала работников атомной энергетики и жителей городов-спутников АЭС.