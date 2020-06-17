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Минюст хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года

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Минюст хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года
Министерство юстиции намерено обязать предприятия до конца года раскрыть конечных бенефициарных владельцев

Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве 17 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также работаем над тем - и это предусмотрено программой взаимодействия с МВФ, - чтобы обязать предприятия раскрыть бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность. Это будет исполнено ближе к концу года", - сказал Малюська.

Малюська также отметил проблему отсутствия штрафных санкций за не раскрытие такой информации.

"Действующий реестр юрлиц адекватно отражает всю информацию, внесенную юрлицами. Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, то многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр. Затем данные постепенно забывали обновлять или новосозданные юрлица бенефициаров не вносили. Количество предприятий, которые раскрыли бенефициарных владельцев, существенно сократилось, большинство юрлиц бенефициаров не раскрывает. Но виноват тут не реестр, а отсутствие адекватного механизма штрафов, санкций за не внесение бенефициаров. Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее - данные о бенефициарах будут в отдельных полях",- сказал он.

Автор: Галина Ялівець

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