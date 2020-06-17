ФГИ утвердил сниженную в три раза оценку цеха под снос для строительства Шулявского моста

Фонд государственного имущества утвердил рецензию отчета о независимой оценке рыночной стоимости корпуса 5-го цеха АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик) общей площадью 13 039 кв. м.

Как сообщает пресс-служба Фонда, отчет содержит небольшие недостатки, которые не влияют на достоверность оценки, передает БизнесЦензор.

"По результатам оценки, а также после реализации других шагов, изложенных в дорожной карте, киевская власть сможет выкупить цех по рыночной цене и реализовать проект по развитию транспортной инфраструктуры Киева", – отмечается в сообщении.

В то же время в пресс-релизе ФГИ не указано собственно оценочная стоимость имущества.

По данным источника агентства Интерфакс-Украина, стоимость выкупа 5-го цеха АО "Первый киевский машиностроительный завод" для продолжения реконструкции Шулявского путепровода в Киеве определена в размере 240 млн грн (с НДС).

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Как сообщалось, ранее Фонд государственного имущества оценил стоимость цеха №5 "Первого киевского машиностроительного завода" в 700 млн грн, однако власти Киева считают эту цену завышенной.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в феврале заявлял, что городские власти планируют приобрести это имущество в счет долга перед городом АО "Первый киевский машиностроительный завод", который возник в результате использования земли, которая является собственностью города, и сейчас составляет более 214 млн грн.

После выкупа, корпус должны снести. Это необходимо для обустройства правоповоротного съезда (с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана) и левоповоротного съезда (с улицы Александра Довженко на проспект Победы) в рамках реконструкции Шулявского путепровода.