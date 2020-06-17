Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС в среду, 17 июня, выросла еще на 6 копеек – до 11,29 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-8 копеек – до 10,51–10,57 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черновицкой области, где группа увеличила цены на 40 коп. – с 10,30 до 10,70 грн/л, а также в Тернопольской и Закарпатской областях – на 30 копеек за литр. В остальных регионах рост цен составил 5-10 коп./л.

В сети "Автотранс" автогаз подорожал на 30 копеек – до 11,78 грн/л.

Сети ОККО и WOG повысили цены в среднем на 6-10 копеек – до 11,99 и 12,02 грн за литр соответственно, SOCAR – на 10 копеек, до 11,96 грн/л.

Сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", BVS, Motto и другие увеличили цены на 5-15 коп./л.

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Как сообщалось, на минувшей неделе средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,07 грн/л) – с 8,22 до 11,29 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.