Кабмин утвердил механизм возврата уплаченных за пробное ВНО средств

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, утвердил механизм возврата денег за пробное ВНО, которое состоялось в онлайн-формате из-за карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, компенсация средств будет осуществляться за счет Фонда борьбы с COVID-19, передает БизнесЦензор.

"Правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме, несмотря на то, что большая часть этих средств была направлена ​​на печать тетрадей для тестирования. Ведь за участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет", – отмечается в сообщении.

Согласно принятому решению, украинский центр оценивания качества образования до 30 июня сформирует базу данных с данными каждого участника и суммы, которую он заплатил за пробное ВНО, и передаст ее АО КБ "Приватбанк".

После этого бюджетные 52 млн гривен будут перечислены АО КБ "ПриватБанк" для расчетов с гражданами, которые оплатили пробное ВНО.

Для получения средств участникам, которые были зарегистрированы на пробное ВНО, достаточно будет обратиться в ближайшее отделение "Приватбанка" и предъявить уникальный номер участника пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году.

В свою очередь и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий пообещала, что возврат средств начнется с 1 июля, передает пресс-служба Минобразования.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели – 1 июля – и будут осуществляться через отделения "Приватбанка". Участники пробного ВНО, которые имеют карточку "Приватбанка", получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет в ближайшем отделении банка", – уточнила глава министерства.

Министерство передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 года для прохождения пробного ВНО и оплатили средства за участие в нем. Предполагается, что возврат средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня – по остальным предметам.