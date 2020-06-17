Фонд гарантирования пояснил пункт меморандума МВФ о своей неплатежеспособности

По состоянию на 1 июня остаток долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физлиц перед Министерством финансов составляет 48,1 млрд грн и 65,7 млрд грн процентов, однако это не влияет на его способность выплачивать гарантированные государством компенсации вкладчикам.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, комментируя пункт меморандума с МВФ об обязательстве властей Украины восстановить его платежеспособность, передает БизнесЦензор.

В сообщении подчеркивается, что с 2014 года Фонд выплатил 2 миллионам вкладчиков выведенных с рынка почти 100 банков около 90 млрд грн в пределах гарантированной суммы.

"Для осуществления этих выплат в 2014-2017 годах было заимствовано 80 млрд грн у НБУ и Министерства финансов под коммерческие 10-14%. Вопрос платежеспособности Фонда, поднятый в Меморандуме с МВФ, касается долговых обязательств по этим займам, которые Фонд должен вернуть в 2025-2031 годах на сумму 113,8 млрд грн с учетом процентов", – сказано в сообщении.

В Фонде отмечают, что по состоянию на 1 июня уже возвращено более 43 млрд грн (из которых 11,7 млрд грн – проценты по кредитам). В частности, Фонд полностью рассчитался с НБУ на сумму 25,6 млрд грн (из которых 5,5 млрд грн – проценты) , а также неоднократно совершал досрочное погашение долга перед Министерством финансов. Сейчас остаток долговых обязательств составляет 48,1 млрд грн и 65,7 млрд грн будущих процентов.

"Основным источником погашения этих кредитов является продажа активов неплатежеспособных банков, переданных в управление Фонда, при этом большинство этих активов крайне низкого качества, также они массово выводились связанными лицами этих банков, часто при содействии судов. Именно поэтому государство стоит перед необходимостью реструктуризации долгов Фонда, в частности, перевод задолженности в условные обязательства – возврат средств за счет взыскания убытков с бывших владельцев и связанных лиц обанкротившихся банков", – сказано в сообщении.