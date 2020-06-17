В Ивано-Франковской области возобновили работу спортклубов и фитнес-центров, – ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об возобновить работу спортивных клубов и фитнес-центров в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Начать работу спортивные клубы и фитнес залы смогут с сегодняшнего дня, 17 июня, смогут функционировать при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

"Отметим, что проведение групповых занятий с количеством участников более 10 человек, учебно-тренировочных занятий для детей в возрасте до 15 лет за исключением воспитанников детско-юношеских спортивных школ в дальнейшем будет запрещено до стабилизации эпидемиологической ситуации в области", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, на заседании комиссии речь шла также и об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в торгово-развлекательных центрах и магазинах.

По словам главного санитарного врача в области Руслана Савчука, пока ситуация с распространением коронавируса в регионе остается сложной.

На сегодня в Ивано-Франковской области зафиксировано 1849 больных коронавирусом, 1044 пациентов выздоровели, 92 человека из-за болезни умерли. В течение последних суток обнаружено 40 новых случаев COVID-19.