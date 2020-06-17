Шмыгаль поручил проверить, куда уходят деньги из фонда борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Премьер-министр напомнил, что примерно два месяца назад под управлением Кабмина был создан Фонд борьбы с COVID-19 на общую сумму почти 65 млрд грн.

"Это огромная сумма от украинских налогоплательщиков и они должны увидеть, на что именно идут эти средства. Поэтому поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, премьер поручил министрам подготовить детальные отчеты от министерств, на что именно пошли средства, которые выделялись на борьбу с коронавирусом.

"В дальнейшем, коллеги, давайте договоримся. В случае, если вы планируете получить средства из Фонда борьбы с COVID-19, вы должны это делать публично. Заранее публикуйте проекты решений о выделении средств, объясняйте обществу, почему считаете, что эти средства нужно выделять на то или иное направление. А мы на правительстве будем публично рассматривать такие постановления и распоряжения", – добавил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что уже распределено около половины средств фонда.

"Кассовых расходов в Фонде меньше чем 2 млрд грн, но есть более 30 млрд уже распределенных средств. Важно, чтобы общество и Верховная Рада понимали, на какие цели мы используем этот Фонд, и мы должны быть с ними открытыми", – заявил премьер.

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Как сообщалось, по данным Минфина на 10 июня, Кабинет министров уже распределил 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.

При этом Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

В то же время в начале июня Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на строительство