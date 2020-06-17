На обещанное Зеленским повышение зарплат врачам нужно найти 2 миллиарда ежемесячно

Президент Владимир Зеленский пообещал повысить заработные платы врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передает БизнесЦензор.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня, – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – подчеркнул Зеленский.

Представители правительства продемонстрировали цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента.

"На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы", – сообщает пресс-служба президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышения средняя зарплата среднего медперсонала составит более чем 7 тыс. грн, а младшего – приблизится к 6 тыс. грн.

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 тыс. 87 грн. С надбавками средняя зарплата составляет около 7 тыс. грн. После повышения с сентября она будет примерно 10 тыс. 500 грн. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках. Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", – отметил президент.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов обещал повышение зарплат украинских медиков до 50% с 1 июля. По оценкам Минздрава, чтобы увеличить зарплаты для всех 435 тыс. украинских медиков нужно дополнительно 11 миллиардов гривен.