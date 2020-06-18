В Украине за сутки обнаружено 829 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, передает БизнесЦензор.

Из чуть более 34 тысяч выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии 15447 человек выздоровели (за минувшие сутки – 504 человека), 17650 человек болеют (за сутки это количество выросло на 302), подозрение на коронавирус есть у 75754 человек (за сутки у 1101).

Всего с начала эпидемии в Украине от коронавируса умерли 966 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой области – 4135 (за сутки 53), Киеве – 4084 (за сутки 58), во Львовской области 3398 (за сутки 171), Ривненской области – 2572 (за сутки 73), Киевской области – 2119 (за сутки 41).

Как писал БизнесЦензор, 17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 июня Кабинет министров принял решение продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля, предусмотрев возможность ужесточения ограничений в отдельных регионах.

20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, по состоянию на 17 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей.