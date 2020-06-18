Глава "Пиреус Банка" победил в конкурсе на должность главы "Ощадбанка" (обновлено)
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источники, сообщает БизнесЦензор.
По данным издания, вчера члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на пост главы и вечером провели голосование.
"Они все перессорились несколько раз, - рассказал знакомый с голосованием источник. - Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн".
Перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы "Укргазбанка" Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.
В свою очередь глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин заявила об отсутствии объективных причин для отмены конкурса, передает Интерфакс-Украина.
"Я подтверждаю, что получила SMS-сообщение с неизвестного номера с текстом, который можно толковать как имеющий коррупционную составляющую. Об этом я проинформировала членов наблюдательного совета в соответствии с положением об антикоррупционной политике", – сказала она, отвечая на вопрос об анонимных письмах с просьбой поддержки одной из кандидатур за денежное вознаграждение.
Апин подчеркнула, что на результаты конкурса это сообщение не повлияло.
"Результаты голосования – логичное следствие проведения конкурса. Кандидаты рассматривались всесторонне, были проведены неоднократные собеседования, что и сформировало мнение наблюдательного совета по каждому из финалистов", – отметила она.
По словам Апин, действующий председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный отдал поручение службе безопасности банка, департаменту комплаенс и юридическому департаменту провести служебное расследование, дать оценку ситуации и подготовить в сжатые сроки отчет для набсовета, на основании которого будет принято решение об обращении в правоохранительные органы.
Как сообщалось, результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешними обстоятельствами", так как в них побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения
"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил банкир, близкий к Офису президента.
24 июня набсовет "Ощадбанка" должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначение Сергея Наумова, которого потом должен согласовать НБУ.
Сергей Наумов ранее был главой "Укрсиббанка", а также главой "Правэкс Банка".
Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.
Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.