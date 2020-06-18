Глава "Пиреус Банка" победил в конкурсе на должность главы "Ощадбанка" (обновлено)

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ошадбанка одержал действующий глава "Пиреус Банка" Сергей Наумов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источники, сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, вчера члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на пост главы и вечером провели голосование.

"Они все перессорились несколько раз, - рассказал знакомый с голосованием источник. - Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн".

Перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы "Укргазбанка" Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

В свою очередь глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин заявила об отсутствии объективных причин для отмены конкурса, передает Интерфакс-Украина.

"Я подтверждаю, что получила SMS-сообщение с неизвестного номера с текстом, который можно толковать как имеющий коррупционную составляющую. Об этом я проинформировала членов наблюдательного совета в соответствии с положением об антикоррупционной политике", – сказала она, отвечая на вопрос об анонимных письмах с просьбой поддержки одной из кандидатур за денежное вознаграждение.

Апин подчеркнула, что на результаты конкурса это сообщение не повлияло.

"Результаты голосования – логичное следствие проведения конкурса. Кандидаты рассматривались всесторонне, были проведены неоднократные собеседования, что и сформировало мнение наблюдательного совета по каждому из финалистов", – отметила она.

По словам Апин, действующий председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный отдал поручение службе безопасности банка, департаменту комплаенс и юридическому департаменту провести служебное расследование, дать оценку ситуации и подготовить в сжатые сроки отчет для набсовета, на основании которого будет принято решение об обращении в правоохранительные органы.

Как сообщалось, результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешними обстоятельствами", так как в них побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения

"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет "Ощадбанка" должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначение Сергея Наумова, которого потом должен согласовать НБУ.

Сергей Наумов ранее был главой "Укрсиббанка", а также главой "Правэкс Банка".

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.