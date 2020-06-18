Шмыгаль не видит причин для отставки после провала голосования за программу Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что оснований для отставки правительства нет.

Об этом Шмыгаль заявил после провала голосования за программу деятельности правительства в Верховной Радесо, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это документ (программа деятельности), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал .

Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.

Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.

Как писал БизнесЦензор, сегодня Верховная Рада сегодня отказалась поддерживать доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины.

4 июня, после жесткой критики парламент отправил на доработку программу действий Кабинета министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил обновленную Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предварительный проект программы.

17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.