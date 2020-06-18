Портфель ОВГЗ украинских банков превысил 406 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 1,79 млрд грн (на 0,4%) – до 406,57 млрд грн, юрлиц – на 0,29 млрд грн (на 0,6%) – до 51,71 млрд грн, тогда как нерезидентов и физлиц – сократился на 0,08 млрд грн и на 0,06 млрд грн соответственно.