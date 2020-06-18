Портфель ОВГЗ украинских банков превысил 406 миллиардов
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Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 1,79 млрд грн (на 0,4%) – до 406,57 млрд грн, юрлиц – на 0,29 млрд грн (на 0,6%) – до 51,71 млрд грн, тогда как нерезидентов и физлиц – сократился на 0,08 млрд грн и на 0,06 млрд грн соответственно.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,944 млрд грн (на 0,2%) – до 890,78 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений.
Официальный курс на 18 июня – 26,776 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01.19
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 03.01.20
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02.20
|814427.57
|332365.18
|325137.44
|24369.13
|9239.30
|123316.51
|на 02.03.20
|808418.61
|325516.70
|320967.02
|26890.16
|8640.54
|126404.18
|на 01.04.20
|847922.99
|324566.70
|342873.84
|52071.32
|9233.66
|119177.47
|на 04.05.20
|845623.97
|324566.70
|349901.02
|51460.40
|8589.69
|111106.16
|на 01.06.20
|882568.32
|324566.70
|392568.72
|52684.17
|7887.82
|104860.90
|на 16.06.20
|889267.63
|324566.70
|404697.69
|51589.97
|7664.08
|100749.18
|на 17.06.20
|888839.46
|324566.70
|404780.78
|51422.52
|7646.73
|100422.73
|на 18.06.20
|890783.35
|324566.70
|406570.95
|51709.12
|7588.57
|100348.01