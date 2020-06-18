Польская LOT планирует возобновить рейсы в Украину с 1 июля

Польская авиакомпания LOT объявила о намерении с 1 июля возобновить международные рейсы из Варшавы и опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

Авиакомпания будет летать из польской столицы со 2 июля только в аэропорт "Борисполь", полеты внесены в расписание с частотой пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В LOT подчеркивают, что текущая сеть маршрутов действительна до 14 июля 2020 года. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и аэропорт Жуляны, которые обслуживались до начала кризиса.

Пассажирам перед бронирование следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнения рейса. Ранее другие авиакомпании, среди которых Lufthansa, Austrian Airlines и Czech Airlines вносили Киев в свое новое расписание, однако фактический запуск полетов задерживался.

Кроме того, пока неизвестно, когда гражданам третьих государств разрешат въезд на территорию ЕС и Шенгенской зоны. По рекомендации Еврокомиссии, это будет происходить с 1 июля на основании зеленого списка государств. Украина сейчас в него не входит.

Власти конкретной страны также могут продлить ограничения на полеты в последний момент. Например, постановление о запрете полетов из Украины в Польшу с 17 июня до 30 июня польское правительство издало только 16 июня, менее чем за сутки до начала действия.