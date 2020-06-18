"Метинвест" еще не решился на покупку комбината ИСД в Польше, – гендиректор

Горно-металлургическая группа "Метинвест" еще не приняла окончательного решения по вопросу участия в тендере по продаже целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa (Ченстохова, Польша), сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ранее мы выражали интерес к участию в конкурсе по Huta Częstochowa. Но в предыдущем тендере компания не участвовала, так как на тот момент не получила разрешение от антимонопольных ведомств Польши", - пояснил он и добавил, что в настоящее время окончательного решения об участии в новом конкурсе еще нет.

Как сообщалось, районный суд польского города Честохова 4 сентября 2019 года объявил банкротом металлургический комбинат Huta Stali Czestochowa (Польша), мажоритарным собственником которого являлась компания ISD Polska, структура корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Временный судебный контролер Мечислав Радецкий был назначен управляющим.

Объявленный в апреле текущего года тендер с начальной ценой предприятия 250 млн злотых был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. После этого конкурсный управляющий находящегося в процессе банкротства ISD Huta Częstochowa объявил о проведении 28 июля-2020 нового конкурса по продаже предприятия - он состоится в соответствии с решением судьи от 5 июня.

Предметом тендера является продажа предприятия с оценкой активов по состоянию на 3 сентября 2019 года. При этом стартовая цена определена в 220 млн злотых.

Ранее председатель правления ISD Polska Константин Литвинов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa: "Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому имеют полное представление о ситуации". По его мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке.

В свою очередь в начале 2020 года "Метинвест" запросил у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на покупку целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa, однако АМКУ заявил, что не видит необходимости "Метинвесту" спрашивать разрешения на приобретение Huta Częstochowa.

Напомним, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит российской госкорпорации ВЭБ.РФ. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колониипо обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

По словам Таруты, ВЭБ.РФ добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Читайте также: В сделке по продаже ИСД россиянам участвовали Бакай и Медведчук, – DW

Как сообщалось, в июле 2017 года гендиректором Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), назначен бывший генеральный директор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

В конце 2016 года "Метинвест" Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.

ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Czestochowa в начале июля 2005 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.