Рада решила направить миллиарды из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Как передает БизнесЦензор, за принятие разработанного депутатами от фракции "Слуга народа" законопроекта №3509 во втором чтении и в целом проголосовал 331 народный депутат.

В частности, законом предусмотрена возможность направления средств фонда борьбы с коронавирусом на "приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений, улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения".

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что выделение средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.

Как сообщалось, изначально авторы законопроекта предлагали выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии 35 млрд грн только на дорожные работы, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Однако ко второму чтению перечень направлений для выделения средств был расширен приобретением оборудования и проведением ремонта медицинских учреждений.

По данным Минфина на 10 июня, Кабинет министров уже распределил 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.

При этом Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.