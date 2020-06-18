"Нафтогаз" объявил о победе в споре с "Карпатыгазом" в Стокгольмском арбитраже

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение (partial award) об увеличении доли АО "Укргаздобыча" в имуществе совместной деятельности (СД) в спорте с Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз".

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее решение арбитры вынесли 17 июня, удовлетворив исковое требование "Укргаздобычи" к Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" по перераспределению долей в имуществе СД, передает БизнесЦензор.

"Указанным решением арбитражный суд существенно увеличил долю "Укргаздобычи" в совместной деятельности, уменьшив при этом долю компании Misen Enterprises AB более чем в два раза", – сказано в сообщении.

"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen Enterprises AB в соответствии с перераспределенными долями в совместной деятельности", – рассказала генеральный директор АО "Укргаздобыча" Елена Кобец.

Если стороны не смогут согласовать оценку самостоятельно в течение установленного срока, ее определит суд.

"Отметим, что в первом частичном решении арбитраж установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen Enterprises AB, которая не полностью внесла свою долю в СД, и "Карпатыгаз", которая не поставилапредусмотренные договором измерительные станции", – отмечают в компании.

"Укргаздобыче" с 2015 года удалось разорвать договоры о совместной деятельности, которые систематически нарушались операторами таких договоров.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляет ряд производств относительно нарушений норм действующего законодательства при выполнении договоров о совместной деятельности.

"Укргаздобыча" еще осенью 2015 года заявляла, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргаздобычи", Misen за период действия СД внесла только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн кубометров ежегодно из 110 скважин "Укргаздобычи").

Некоторые исследования и СМИ связывают Misen с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, однако в самой компании эту информацию отрицают.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штабквартира которой находится в Швеции.