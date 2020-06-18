Карантин не повлиял на производство заводов "Метинвеста" Ахметова в Украине, – гендиректор

Горно-металлургическая группа "Метинвест" из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, а также приостановки перекатных заводов Ferriera Valsider и Metinvest Trametal в Италии, не пересматривала свои производственные планы.

Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши итальянские предприятия приостанавливали свою работу в соответствии с постановлением правительства Италии. Нам пришлось снизить производство стали в апреле и частично в мае из-за остановки наших итальянских заводов, но глобально мы не пересматривали нашу программу и производственные процессы. И как только перезапустились итальянские заводы, мы сразу восстановили уровень производства на наших ключевых комбинатах в Мариуполе", – сказал Рыженков.

Гендиректор "Метинвеста" добавил, что сегодня Ferriera Valsider и Metinvest Trametal в Италии работают в штатном режиме.

При этом он подчеркнул, что в компании также внедрили комплекс мер по борьбе с коронавирусом, обеспечили сотрудников средствами защиты, внедрили проверку температуры, дезинфекцию помещений и транспорта.

"Все три месяца наши украинские предприятия работали в штатном режиме и их модернизация не прекращалась ни на минуту – вводили и вводятся новые объекты", – отметил гендиректор.

Как сообщалось, 23 марта "Метинвест" приостановил работу двух своих перекатных предприятий в Италии. Такое решение было принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны. Предприятия возобновили работу уже в апреле.

В компании отмечали, что в случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке "Метинвест" может снизить производство и на своих украинских комбинатах, которые производят сырье для переработки в Италии.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.