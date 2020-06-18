Кабмин уволил госсекретаря Минэкономики

Кабинет министров Украины уволил Александра Черных с должности государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте правительства Украины, сообщает БизнесЦензор.

"Уволить Черных Александра Александровича с должности государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Также Кабмин принял распоряжение, в котором соглашается с предложением министра экономики Игорем Петрашко о необходимости назначения госсекретаря министерства путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

"Согласиться с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко И. Р. о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в сообщении.

Кабмин уполномочил Петрашко на проведение собеседования в установленном порядке.