Комитет Рады заблокировал выделение МВД 2,7 миллиарда из фонда борьбы с коронавирусом
Об этом заявил секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправления Министерству внутренних дел 2,7 миллиардов гривен из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправления должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19", – рассказал Цабаль.
По словам депутата, на самом деле, доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, засеянных в противодействии эпидемии коронавируса, а и на других правоохранителей и сотрудников подчиненных министерству служб.
"Почему "якобы"? Потому что, как мы сегодня выяснили на комитете, что эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД – как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся… Выяснилось также, что правительство проголосовало за такое решение без согласования с Министерством финансов. Дополнительные расчеты, которые МВД якобы направило в Минфин, там так и не видели, что официально подтвердили в комитете", – добавил секретарь комитета.
По мнению депутата, таким образом правительство дискриминирует медицинских работников, отдавая предпочтение правоохранительным органам в период пандемии.
Согласно информации на сайте бюджетного комитета, вопрос выделения средств МВД будет рассмотрен повторно на очередном заседании.
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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 10 июня выделил из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.
В запросе МВД отмечалось, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.
Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.