После открытия пунктов пропуска только 700 человек смогли попасть в оккупированный Донбасс, – Госпогранслужба

С момента открытия Украиной двух пунктов пропуска на линии разграничения с временно оккупированными территориями на Донбассе ее смогли пересечь 26 человек в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" и 644 человека в КПВВ "Станица Луганская", сообщил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По решению командующего Объединенных сил контрольные пункты въезда-выезда были закрыты, и с недавних пор, с 10 июня, также по решению командующего Объединенных сил два КПВВ были открыты, это "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области. На данный момент за этот период назову такие цифры, они интересны: в "Марьинке" пропущено аж 26 человек всего-навсего, в "Станице Луганской" - 644 человека", - сказал он.

По словам Лысюка, такое малое количество граждан смогли попасть на временно оккупированную территорию, поскольку неподконтрольная сторона отказывается осуществлять пропуск граждан, информируя через Трехстороннюю контактную группу, что идут карантинные мероприятия и они не могут пропускать граждан.

"Лучшая ситуация по "Станице Луганской" в Луганской области. Там определено два дня, это среда и суббота, когда мы осуществляем пропуск по согласованным с той стороной через Трехстороннюю контактную группу спискам, и этих людей минимально пропускаем", - пояснил он.

Лысюк добавил, что если вопрос не согласован заранее, пропуск боевиками не осуществляется.

"Если не по списку, не согласован вопрос, то даже по гуманитарным вопросам, на похороны, лечение, проведать родных пропуск не осуществляется", - сказал он.

В то же время, что касается пересечения границы в временно оккупированным Крымом, то сейчас нет никаких ограничений и все пункты контроля въезда-выезда работают.

"Мы пропускаем на данный момент всех граждан Украины и иностранцев, которые имеют право туда заходить... Особенность в том, что гражданам Украины, которые будут возвращаться с АРК на контролируемую территорию, необходимо будет установить приложение "Действуй дома". И особенность еще в том, что в случае отказа от пропуска мы будем таких граждан возвращать назад", - пояснил он.

Как писал БизнесЦензор, со вторника, 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на Донбассе.