ЕБРР может выделить $81 миллион на модернизацию комбината ArcelorMittal в Кривом Роге

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить долгосрочный кредит $81 млн для строительства установки разделения воздуха ООО "Кривой Рог промышленные газы" (Киев), созданным в октябре прошлого года нидерландской Krig Holdings BV – совместным предприятием американской Air Products and Chemicals, Inc. и ArcelorMittal, в котором мажоритарием выступает Air Products.

Как сообщает ЕБРР, при условии заключения коммерческих соглашений компания спроектирует, построит и будет эксплуатировать установку разделения воздуха в Кривом Роге, производя промышленные газы для горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская область) и других потребителей в Украине и за ее пределами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предполагается, что замена существующего производства промгазов на площадке АМКР на новую установку сократит годовое потребление энергии меткомбинатом и снизит выбросы CO2 более чем на 60 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта оценивается суммой более $100 млн, говорится в материалах банка.

Согласно им, ожидается, что совет директоров ЕБРР рассмотрит этот проект 22 июля этого года.

В Украине у Air Products работает ООО "Эйр Продактс Украина". Согласно информации на сайте компании, это ведущий поставщик CO2 (диоксида углерода) в стране. Компания была создана в 2010 году и входила в состав ACP Group (ведущий поставщик CO2 в Европе), которая с октября 2019 стала частью международной газовой компании Air Products, котирующейся на NYSE. Ее продажи годовые составляют около $8,9 млрд с присутствием в 50 странах мира с болем чем 750 производственными мощностями, рыночная капитализация – $45 млрд.

Выручка "Эйр Продактс Украина" в 2018 году выросла в 1,5 раза – до 94,73 млн грн, а чистый убыток сократился почти в 22 раза – до 0,59 млн грн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".