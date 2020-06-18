SkyUp не планирует отказываться от грузовых перевозок

Авиакомпания SkyUp Airlines за апрель-май 2020 года перевезла 1 096 тонн груза на 111 рейсах и планирует сохранить это направление работы в дальнейшем.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Перевозчик отмечает, что основными городами отправки грузов стали города Китая, а главными транзитными пунктами – международные аэропорты "Алматы" и "Борисполь" (Киевская область). В основном SkyUp возила грузы медицинского назначения из Китая для заказчиков из Украины и стран Европы.

"Во времена наибольшей нагрузки количество реконфигурируемых самолетов достигало девяти. Сегодня пять из них вернулись к "пассажирской" конфигурации, еще несколько будут переоборудованы в первоначальный вид после полной отмены запрета на пассажирские авиаперевозки. Впрочем, от грузовых перевозок как одного из видов деятельности авиакомпания отказываться не планирует", – подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что к выполнению грузовых перевозок авиакомпания готовилась еще до введения карантина, а запрет пассажирского авиасообщения только ускорил этот процесс.

"Мы получили разрешение на перевозку грузов и лицензию на перевозку опасных грузов, а также на переоборудование пассажирских самолетов в соответствии с рекомендациями и инструкциями производителя и компетентных органов", – отметили в SkyUp.

В частности, в апреле авиакомпания перевезла 280 тонн груза из 20 различных городов мира, выполнив всего 43 рейса. В топ-3 городов по весу отправленного груза вошли: Гуанчжоу – 71 тонна (6 рейсов), Сямэнь – 56 тонн (6 рейсов) и Пекин – 37 тонн (3 рейса).

В мае авиакомпания примерно втрое увеличила объемы, перевезя 816 тонн груза и выполнив всего 68 рейсов. В топ-3 городов по весу отправленного груза вошли: Чжэнчжоу – 261 тонна (20 рейсов), Ханчжоу – 150 тонн (10 рейсов) и Пекин – 118 тонн (7 рейсов).

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ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эш-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Авиапарк SkyUp Airlines в настоящее время состоит из 11 среднемагистральных воздушных судов

Boeing, среди которых два Boeing 737-700 NG на 149 мест, шесть Boeing 737-800 NG на 189 мест, три Boeing 737-900 ER на 215 мест. Имеет хаб в "Борисполе", а также базы в Харькове, Львове и Запорожье.