Киев и 10 областей не выполняют требования для смягчения карантина, – Минздрав
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.
В частности, Киев, где уже начали смягчать ограничения в рамках перехода ко второму этапу карантина, по-прежнему не выполняет требование к количеству новых случаев болезни. Этот показатель не должен превышать 12 на 100 тыс. населения за последнюю неделю, тогда как сейчас в столице он составляет 13,92.
Требования по количеству заболевших также не выполняют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. По сравнению с предыдущим днем перечень покинула Черниговская область, но в него добавилась Харьковская.
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В Минздраве напомнили, что переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемиологической ситуации в области определенным критериям.
В частности, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.