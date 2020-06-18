"Метинвест" Ахметова не видит возможности закрыть последний в Украине мартен

Горно-металлургическая группа "Метинвест" не планирует выводить из эксплуатации устаревшее мартеновское производство на "Запорожстали" до строительства кислородно-конвертерного цеха (ККЦ), строительство которого откладывается из-за нехватки средств.

Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гендиректор назвал реконструкцию сталеплавильного производства на "Запорожстали" с последующим закрытием мартеновского производства одним из самых актуальных и весомых вопросов для компании.

По его словам, в прошлом году компания максимально приблизились к реализации проекта строительства ККЦ, подготовили площадку, построили новую дорогу в Запорожье стоимостью около 220 млн грн.

"Но к сожалению, рецессия в мировой экономике, защитные меры против украинского проката, а теперь еще и пандемия коронавируса – они все вносят коррективы в этот процесс и сейчас очень сложно привлечь необходимые инвестиции – около $1,5 млрд – для строительства нового ККЦ. И на сегодня непонятна судьба этого масштабного проекта", – сказал Рыженков.

В то же время гендиректор заявил, что компания не планирует выводить из эксплуатации мартен без его замены новым производством, так как это повлечет сокращение производства и увольнение 2/3 сотрудников комбината.

Как сообщалось, Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) в марте 2020 года остановил работу двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА) №6, что знаменует закрытие мартеновского цеха предприятия. К июню была демонтирована часть оборудования.

Таким образом, после вывода из эксплуатации мартеновского цеха "ММК им. Ильича" в 2015 году последнее мартеновское производство в Украине остается на комбинате "Запорожсталь".

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) Рената Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.