Злочевский покупает еще 3 газовые компании в Украине

Бывший министр экологии Николай Злочевский 29 мая стал официальным бенефициарным владельцем компании "Гео Инвест Групп".

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

За четыре месяца до данной сделки компания "Гео Инвест Групп" без аукциона получила лицензию на разработку Бахраноско-Подольской нефтегазоносной площади (229 кв. км) в Полтавской области сроком на 20 лет.

Контроль над "Гео Инвест Групп" был установлен через новую компанию Николая Злочевского – Systemoil Energy CY Limited, зарегистрированную на Кипре в январе 2020 года. Это был первый газодобывающий актив в Украине, оформленный на эту фирму.

Кроме того, 18 июня Антимонопольный комитет рассмотрит заявку Systemoil Energy CY Limited Злочевского на возможность приобретения контроля над еще двумя газодобывающими компаниями – "Альба Ресурс" и "Мироновкастроймонтаж".

АМКУ должен дать предварительные выводы, нужно ли покупателю получать разрешение антимонопольного ведомства для установления контроля над компаниями. Эти компании владеют лицензиями на разработку Южно-Медведевской и Южно-Хрестыщенской площадей соответственно, которые они получили в 2011 году.

Компания "Альба Ресурс" контролируется кипрской "Дафресион Сервисиз Лтд", "Мироновкастроймонтаж" – компанией "Диморено Венчерз Лтд".

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Как сообщалось, ранее Burisma Злочевского приобрела бывшие активы Cadogan Ukraine: компании "ПК Газдобыча" и "Астроинвест Украина", сделки по которым были закрыты в декабре 2019 года и феврале 2020 года соответственно.

В мае 2020 года Burisma стала владельцем сейсморазведывательной компании "Геоюнит".