ЕБРР выделит 50 миллионов евро на реконструкцию двух дорог на Днепропетровщине (обновлено)

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует реконструкцию автодорог Днепр-Мариуполь и Днепр-Котовка в Днепропетровской области.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Глава Днепропетровской области Александр Бондаренко и замдиректора ЕБРР в Украине Марк Магалецкий подписали соглашение о начале подготовки проекта реконструкции автодорог в области. Стоимость проекта оценивается в 50 млн евро", – отметил Усов.

Закупки товаров и услуг по данному проекту будут осуществляться в строгом соответствии с правилами ЕБРР после одобрения его советом директоров банка и подписания соответствующего договора.

Как уточнили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, кредит ЕБРР на сумму 50 млн евро может быть выделен на срок до 13 лет.

Глава ОГА Александр Бондаренко отметил, что это один из первых проектов такого типа в Украине.

Он уточнил, что для участия в проекте выбрали две дороги территориального значения: Днепр -Мелитополь и Днепр – Котовка, где не проводился капитальный ремонт несколько десятков лет. Каждой из этих дорог, не имея альтернативы объезда, ежедневно движутся более 3 тысяч машин, в частности, грузовики, которые едут на крупные промышленные предприятия региона.

"Эти крайне важные транспортные магистрали протяженностью в 195 км "Укравтодор" сейчас передает на баланс области. И почти 96 км этих дорог требуют капитального ремонта, который и будет проведен по кредитной программе ЕБРР", – отметил Бондаренко.

Он уточнил, что после того, как предварительное соглашение подпишет ЕБРР, консультанты банка проверят предложения области. Их выводы рассмотрит кредитный комитет ЕБРР. Одновременно за проект должен проголосовать областной совет.

Ожидается, что окончательный договор область и банк подпишут после принятия кредитным комитетом ЕБРР в Лондоне.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Кабинет министров и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог Украины.

В том числе с этой целью в начале июня 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", предоставив областным советам право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.