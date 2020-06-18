"Нафтогаз" ожидает решение суда по экспроприированным активам в Крыму в этом году

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге относительно экспроприированных активов в Крыму до конца 2020 года.

Об этом сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем борьбу за наши крымские активы. Судебный процесс продолжается, арбитраж уже на стадии, когда он должен принять решение, и я думаю, что, несмотря на COVID-19 и попытки россиян перенести все слушания на более длительный период, мы получим это решение еще в этом году", – сказала Зеркаль.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года, Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Черноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией. Причиной спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма. Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

В феврале 2019 года, трибунал подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму. Россия это решение не признала. Группа "Нафтогаз" оценивает размер убытков от экспроприации россиянами активам в Крыму в $8 млрд (с учетом процентов).