Два члена правления "Укрзализныци" решили уволиться, – СМИ

Члены правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич подали заявления на увольнение с занимаемых должностей.

Об этом сообщил экс-директор "Укрзализныци" по развитию бизнеса Андрей Рязанцев и подтвердил источник агентства "Интерфакс-Украина" в Кабинете министров, передает БизнесЦензор.

Марчин Целеевский вошел в состав правления "Укрзализныци" в июне 2019 года.

Ремигуш Пашкевич был назначен членом правления компании в июне 2016 года.

Как сообщалось, в конце мая директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев был уволен с занимаемой должности после того, как в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

В июне набсовет "Укрзализныци" отстранил и.о. члена правления Романа Веприцкого, ответственного за грузовые перевозки, и рекомендовал Кабмину уволить его. В мае НАБУ провело у него обыск по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь".

Кроме того, набсовет "Укрзализныци" будет рекомендовать Кабмину уволить члена правления по связям с государственными органами Сергея Кушнира.