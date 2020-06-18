Запасы газа в хранилищах к началу зимы достигнут рекорда, – Коболев

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на июнь 2020 кода составляют около 19 млрд кубометров, к концу сезона закачки планируется выйти на новый рекорд.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственного говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд кубометров, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", – сказал Коболев.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.