Россия отменила запрет на работу Telegram после двух лет неудачных попыток блокировки

Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Свое решение в российском ведомстве объяснили готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В Московском горсуде, который принимал решение заблокировать Telegram, заявили, что Роскомнадзор вправе самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда, передает Интерфакс.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о разблокировке Telegram, признал, что решение суда о блокировке мессенджера оказалось невозможно выполнить.

В начале июня Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

"Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга", – написал Дуров, заявив, что разблокировка Telegram в России позитивно отразилась бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

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Напомним, в России власти с апреля 2018 года пытались блокировать работу Telegram. Решение о запрете мессенджера вынес ​Таганский суд Москвы за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые мессенджер якобы использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов столкнулись с трудностями при доступе к сервисам и сайтам, однако работу мессенджера заблокировать так и не удалось.

Более того, ряд российских чиновников и государственных структур продолжали вести свои Telegram-каналы. После начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 через Telegram начали информировать о динамике заболеваемости федеральный и региональные оперативные штабы.