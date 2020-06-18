Власти Закарпатской области ужесточили карантинные меры

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Алексей Петров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тыс. населения.

В связи с этим на территории области запрещено:

проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;

организация и проведение торжественных мероприятий, связанных со свадьбой с участием более 10 человек;

проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронений умерших с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;

работа спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

работа учреждений дошкольного образования;

работа бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

работа ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, принято решение о восстановлении работы контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

В то же время осталены в силе следующие меры: