Власти Закарпатской области ужесточили карантинные меры
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Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Алексей Петров в Facebook, передает БизнесЦензор.
"В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тыс. населения.
В связи с этим на территории области запрещено:
- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;
- организация и проведение торжественных мероприятий, связанных со свадьбой с участием более 10 человек;
- проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронений умерших с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;
- работа спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
- работа учреждений дошкольного образования;
- работа бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
- работа ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Кроме того, принято решение о восстановлении работы контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.
В то же время осталены в силе следующие меры:
- деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон)
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном соединении, при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство;
- перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство.
- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях, проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшей образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получение документов о профессиональном (профессионально-техническое) и высшее образование, участие в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях.