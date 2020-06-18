Коболев не видит смысла в долгосрочном контракте на импорт сжиженного газа из США

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с осторожностью относится к идее заключения долгосрочных контрактов на поставку компанией Louisiana Natural Gas Exports сжиженного природного газа (LNG) в Украину.

Об этом глава "Нафтогаза" заявил в ходе онлайн-дискуссии, отвечая на вопрос БизнесЦензор, передает Интерфакс-Украина.

Коболев отметил, что потенциальный импорт американской компанией LNG в ранее озвученных объемах на уровне 5,5 млрд куб. м возможен только в случае дальнейшего реэкспорта ресурса в европейские страны.

"У меня есть определенный скепсис относительно жизнеспособности этой бизнес-модели и ее целесообразности. Импорт таких объемов газа может быть жизнеспособным только при условии последующего реэкспорта в страны Европейского Союза, поскольку такого объема потребления (внутри страны, – ред.) импортированного газа мы, думаю, в ближайшее время не увидим. Там есть еще много других вопросов", – сказал Коболев.

"Я пока не понимаю этой модели, но отношусь к ней осторожно, поскольку не все что я не понимаю не имеет права на жизнь", – добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, ранее главный операционный директор - исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер заявил, что считает нецелесообразным заключение Украиной долгосрочных контрактов на импорт сжиженного природного газа (LNG).

Напомним, Кабинет министров в конце мая 2020 года одобрил меморандум с малоизвестной компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину около 5,5 млрд куб. м и развитии газовой инфраструктуры с Польшей. Окончательные соглашения могут включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

В марте заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявил, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров газа ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ).

По словам чиновника, уже подписано письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, а меморандум с этой компанией будет содержать конкретные цифры и обязательства.

Ожидается, что оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины".