Фонд гарантирования продал кредиты "Дельта Банка" физлицам на 830 миллионов с дисконтом 95%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на "голландских" аукционах 17 июня продал права требования "Дельта Банка" к физлицам по ипотечным, авто- и беззалоговым кредитам на общую сумму 827 млн за 39 млн грн.

В том числе пул кредитов на 258 млн грн за 11,9 млн грн продан ООО "Финансовая компания "Доверие и гарантия", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Пул на 271 млн грн за 12,5 млн грн приобрело ООО "Финансовая компания "Форинт", а на 298 млн грн – за 14,2 млн грн ООО "Финансовой компании "Инвент".

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.