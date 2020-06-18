Кабмин утвердил порядок заключения контрактов о прохождении госслужбы (обновлено)

Кабинет министр утвердил порядок заключения контрактов о прохождении государственной службы.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №494 от 17 июня обнародовано на официальном правитеьлственном портале.

Порядок определяет содержание, процедуру заключения, изменения и расторжения контракта о прохождении госслужбы как срочного трудового договора, заключенного между государственным органом и лицом, назначаемым на должность госслужбы категории "Б" или "В".

Целью заключения контрактов указано принятие эффективных решений по управлению персоналом в госорганах для выполнения задач и функций таких органов и их структурных подразделений, имеющих временный характер.

Контракт может быть заключен на должность, которые предусматривают выполнение конкретной задачи, которое является заранее определенными, достижимыми, установленными датами начала и завершения выполнения. Работа в должности госслужбы, которая предусматривает заключение контракта, не может быть типичной и повторяющейся.

Контракт заключается по форме типового контракта о прохождении госслужбы.

Условия, размеры и критерии установления месячной или квартальной премии в соответствии с личным вкладом госслужащего в общий результат работы определяются согласно положению о премировании в соответствующем государственном органе, а условия, размеры и критерии установления месячной или квартальной премии за надлежащее выполнение условий контракта определяются в самом контракте.

Срок действия контракта не может составлять более трех лет.