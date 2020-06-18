Власти Германии продлили запрет массовых мероприятий до октября

Федеральное правительство ФРГ и власти федеральных земель приняли решение о продлении ряда ограничительных мер на ближайшие месяцы, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса.

Как пишет газета Suddeutsche Zeitung, в частности, было принято решение об отмене крупных мероприятий, по меньшей мере, до октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, власти считают необходимым обязательно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, внимательно следить за выполнением гигиенических мер, носить маску в общественных местах и ограничить контакты.

Министр-президент Баварии Маркус Зедер, в свою очередь, отметил, что мероприятия могут проходить лишь в том случае, если будут строго соблюдаться правила. Однако, по его словам, соблюдение этих правил возможно только для маленького числа мероприятий.

В то же время Зедер подчеркнул, что "интерпретация этого правила может варьироваться от одной федеральной земли к другой".

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Как отмечает издание, этот запрет может повлечь за собой отмену Франкфуртской книжной ярмарки, которую ежегодно посещают около 300 тыс. человек. До настоящего момента организаторы заявляли, что мероприятие состоится.

По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 173 тыс. полностью вылечились.

Канцлер Ангела Меркель ранее на этой неделе заявила, что в тех регионах, где на 100 тыс. населения приходится более 50 новых случаев инфицирования, следует предпринять более масштабные меры для сдерживания распространения вируса.