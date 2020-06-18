Новини

Коболев надеется завершить разделение "Укрнафты" до конца года

5360
Коболев надеется завершить разделение "Укрнафты" до конца года
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на завершение процесса разделения активов ПАО "Укрнафта" к концу 2020 года.

Об этом Коболев заявил в ходе онлайн-дискусии. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается активов в совместном владении с разными частными акционерами, то здесь наша стратегия не меняется. Мы как вели, так и ведем в настоящее время действия, направленные на разделение этих активов, на то, чтобы оставить группу "Нафтогаз" более гомогенной, снизить количество корпоративных конфликтов", – сказал Коболев.

Коболев уточнил, что относительно "Укрнафты", которая остается приоритетом в направлении разделения активов, в настоящее время продолжается работа по погашению исторического налогового долга.

"После завершения очистки "Укрнафты" от налоговых долгов мы сможем перейти к следующему этапу – разделению активов. Такой план был несколько лет назад. Мы существенно продвинулись в его реализации, надеемся его закончить в этом году", – сказал глава НАК.

Как сообщалось, в апреле 2019 года "Нафтогаз" предложил разделить активы "Укрнафты" в три этапа: классификация активов "Укрнафты" на кластеры - "газовый" (добыча газа), "нефтяной" (добыча, переработка нефти и продажа нефтепродуктов) и "инфраструктурный" (трубопроводы); проведение независимой оценки стоимости каждого из кластеров; выкуп отдельных кластеров акционерами "Укрнафты" с погашением за счет полученных средств долгов "Укрнафты" перед бюджетом.

Как отмечал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, для погашения налогового долга компании на сумму около 30 млрд грн, НАК выкупит у "Укрнафты" 2,06 млрд кубометров спорного газа, который был добыт и потреблен в 2006 году, а также 2 млрд куб. м газа будущей добычи.

В рамках этого плана в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который также является главой набсовета "Укрнафты" сообщил, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" права на природный газ в подземных хранилищах стоимостью почти на 15 млрд грн.

Втренко отмечал, что "Нафтогаз" должен выкупить этот газ у "Укрнафты" после получения компенсации из госбюджета за выполнение специальных обязанностей по поставке газа для нужд населения. 

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", - порядка 42% акций.

Автор: Галина Ялівець

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини