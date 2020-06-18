Украинские хранилища переведут на учет газа в единицах энергии

Украинские газохранилища осуществляют техническое переоснащение оборудования, которое позволит полностью перейти на учет газа по стандартам ЕС в единицах энергии - кВт-ч - до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, этоо станет возможным благодаря установлению потоковых хроматографов на всех точках входа и выхода газа из ПХГ, которые уже начали устанавливать.

"Кроме того, уже более года учет газа при закачке и отборе в/из газохранилищ ведется в единицах объема (кубометрах) и энергии (кВт-ч) одновременно, пока в тестовом режиме. Проводятся работы по реализации соответствующего функционала в информационной платформе оператора ПХГ", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что переход на измерение объемов газа в единицах энергии не повлияет существенно на процессы закачки и отбора газа.

Вместе с тем "Укртрансгаз" призывает НКРЭКУ и всех участников газового рынка приложить усилия и при реализации этой важной инициативы решить проблему низкого качества газа, который подают в ГТС некоторые добывающие компании. Это, в частности, сейчас приводит к разнице в объемах, измеренных в энергетических единицах, в связи с различиями физико-химических показателей при закачке и отборе газа в/из ПХГ. Регулятор и участники рынка должны утвердить действенный механизм урегулирования спорных вопросов между операторами ПХГ и ГТС и контрагентами.

Как сообщалось, инициатива о переходе к учету газа в единицах энергии содержится в законопроекте №2553, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 16 июня. Это даст возможность привести параметры природного газа на внутреннем рынке до его параметров на таможенной границе Украины с ЕС.