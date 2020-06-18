Власти Киева потратят 130 миллионов на зону отдыха на Трухановом острове (обновлено)
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям тендера, до конца 2021 года нужно реконструировать зону отдыха "Центральная", а именно создать рекреационный маршрут и благоустроить прилегающую территорию.
В частности там обустроят душевую с раздевалкой, раздевалку, пляжные лежаки, площадки для настольного тенниса, скалолазания, отдыха с гамаками, артобъекты, веревочный городок, деревянную террасу, навес входной группы, наблюдательную башню для спасателей на пляже, внешние сети водоснабжения и водоотведения, поливочную систему, освещение, дорожное покрытие и велопарковку, установят урны и скамейки, высадят деревья и кусты.
Веревочный городок площадью 1300 кв. м согласно аналогу Kompan Anemone COR16200 (Дания) обойдется в 4,19 млн грн. В открытых источниках есть только цены по значительно меньшим.
Комплект скалодрома 780х480х390 см с зоной безопасности 91 кв. м, поверхностью 70 кв. м и 25+ путями согласно аналогу HBH Zigzag Z005 (Венгрия) стоит 3,25 млн грн.
Две детские площадки согласно аналогу Kaiser & Kühne (Германия) 0-34075-502 для игры с водой и 0-31321-500 для игры с песком заказали по 988 тыс. грн.
Стоимость договора на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 147,3 млн грн.
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ООО "Научно-производственное предприятие "Энерго Монтаж" и ООО "Аврора Терм" с более низкими на 4% ценами отклонили из-за недостаточного опыта.
Также "Энерго Монтаж" не имело крана грузоподъемностью не менее 20 тонн, а "Аврора Терм" - другой техники, которая требовалась заказчиком.
Более дорогими конкурентами победителя тендера были ООО "Строительная компания "Адамант", ООО "СК Киевградосервис" и ООО "Компания "Еврогазсервис групп".
Учредителями "Будмонтажсервис 1" являются Андрей Гандзюк, Алла Гандзюк и экс-депутат Черновицкого облсовета из Партии регионов Александр Гандзюк. Руководит им Михаил Палик.
Напомним, полиция расследует завышение стоимости работ по реконструкции парка "Наталка" в Оболонском районе, которую в 2018 году КП "Киевзеленстрой" заказал в "Будмонтажсервис 1", ООО "ХБСП Мегастрой ЛТД" и ООО "Фирма "Скала" на общую сумму 121,72 млн грн.
Также "Будмонтажсервис 1" фигурирует в деле о возможном присвоении бюджетных средств при выполнении работ по расчистке и благоустройству озера в парке Отрадный в Соломенском районе Киева, которые "Киевзеленстрой" заказал за более чем 42 млн грн.
Кроме того, фирма проходит по делам о Куреневского парке и парковой зоне по ул. Ю. Шухевича между ул. Владимира Маяковского и ул. Оноре де Бальзака.