Власти Киева потратят 130 миллионов на зону отдыха на Трухановом острове (обновлено)

КП "Киевстройреконструкция" Киевсовета 15 июня по результатам тендера заказало ООО "Будмонтажсервис I" реконструкцию зоны отдыха на Трухановом острове за 130 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до конца 2021 года нужно реконструировать зону отдыха "Центральная", а именно создать рекреационный маршрут и благоустроить прилегающую территорию.

В частности там обустроят душевую с раздевалкой, раздевалку, пляжные лежаки, площадки для настольного тенниса, скалолазания, отдыха с гамаками, артобъекты, веревочный городок, деревянную террасу, навес входной группы, наблюдательную башню для спасателей на пляже, внешние сети водоснабжения и водоотведения, поливочную систему, освещение, дорожное покрытие и велопарковку, установят урны и скамейки, высадят деревья и кусты.

Веревочный городок площадью 1300 кв. м согласно аналогу Kompan Anemone COR16200 (Дания) обойдется в 4,19 млн грн. В открытых источниках есть только цены по значительно меньшим.

Комплект скалодрома 780х480х390 см с зоной безопасности 91 кв. м, поверхностью 70 кв. м и 25+ путями согласно аналогу HBH Zigzag Z005 (Венгрия) стоит 3,25 млн грн.

Две детские площадки согласно аналогу Kaiser & Kühne (Германия) 0-34075-502 для игры с водой и 0-31321-500 для игры с песком заказали по 988 тыс. грн.

Стоимость договора на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 147,3 млн грн.

Читайте также: Власти Киева доплатили 800 миллионов за реконструкцию столичного зоопарка

ООО "Научно-производственное предприятие "Энерго Монтаж" и ООО "Аврора Терм" с более низкими на 4% ценами отклонили из-за недостаточного опыта.

Также "Энерго Монтаж" не имело крана грузоподъемностью не менее 20 тонн, а "Аврора Терм" - другой техники, которая требовалась заказчиком.

Более дорогими конкурентами победителя тендера были ООО "Строительная компания "Адамант", ООО "СК Киевградосервис" и ООО "Компания "Еврогазсервис групп".

Учредителями "Будмонтажсервис 1" являются Андрей Гандзюк, Алла Гандзюк и экс-депутат Черновицкого облсовета из Партии регионов Александр Гандзюк. Руководит им Михаил Палик.

Напомним, полиция расследует завышение стоимости работ по реконструкции парка "Наталка" в Оболонском районе, которую в 2018 году КП "Киевзеленстрой" заказал в "Будмонтажсервис 1", ООО "ХБСП Мегастрой ЛТД" и ООО "Фирма "Скала" на общую сумму 121,72 млн грн.

Также "Будмонтажсервис 1" фигурирует в деле о возможном присвоении бюджетных средств при выполнении работ по расчистке и благоустройству озера в парке Отрадный в Соломенском районе Киева, которые "Киевзеленстрой" заказал за более чем 42 млн грн.

Кроме того, фирма проходит по делам о Куреневского парке и парковой зоне по ул. Ю. Шухевича между ул. Владимира Маяковского и ул. Оноре де Бальзака.