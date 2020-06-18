ОГХК продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа. ДОКУМЕНТ

Госкомпания "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате.

Об этом свидетельствуют документы в распоряжении Укрновин, передает БизнесЦензор.

В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном Михаилом Макаровым, отстраненным ФГИ и.о. предправления компании.

ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа в 175 дней.

В то же время, перешедшая из российского Glencore, член правления ОГХК Татьяна Гогенко в комментарии Корреспонденту заявила, что такая практика осталась в прошлом.

"Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", - сказала она.

Это не единственный контракт с отсрочкой платежа. Также ОГХК начала работать и по дополнительному контракту с "Запорожским титано-магниевым комбинатом" (ЗТМК), относительно контроля над которым Фонд госимущества вдет борьбу со структурами Дмитрия Фирташа.

В договоре с ЗТМК указано, что предприятие обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК по истечению 40 дней с дня получения товара.

Как сообщалось, ОГХК в начале июня одобрило контракты с компанией-посредником "Керамплюс" Виталия Кучука.

В 90-х филиал ОХГК – Вольногорский ГМК – уже работал с этой компанией по заниженным ценам.