В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса – 921, сообщает система мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом со ссылкой на сайт СНБО сообщает БизнесЦензор.

За прошедшие сутки от коронавируса в Украине умерли 19 человек, общее количество смертей от этой болезни – 985. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса – 34984, из них 16033 человека выздоровели, 17966 человек болеют. Подозрение на коронавирус есть у 76946 человек.

Наибольшее количество заболеваний выявлено в Черновицкой области – 4211 (за сутки 76 новых случаев), в Киеве – 4176 (за сутки 92), во Львовской области – 3540 (за сутки 142), Ривненской области – 2693 (за сутки 121), Киевской области – 2142 (за сутки 23).

Как сообщал БизнесЦензор, Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.