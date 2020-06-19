Украинские мобильные операторы начали рефарминг в диапазоне 900 МГц

Мобильные операторы компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении "Киевстара", использование "низких" радиочастот обеспечит мобильным операторам возможность внедрять связь 4G по всей стране, в том числе в населенных пунктах с количеством населения от 2000 человек, в сельской местности и на автодорогах.

В результате рефарминга каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, достаточные для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи.

Летом 2020 года операторы осуществят обмен радиочастотами в восьми западных областях Украины, первой из которых стала Закарпатская. В дальнейшем мероприятия по рефармингу будут охватывать другие регионы Украины и до конца 2020 года полностью завершатся.

Для настройки базовых станций GSM900 на LTE900 мобильные операторы должны отключать на короткое время и перезагружать свое оборудование. Работы проводятся в ночные часы, при самой низкой нагрузке на сети, что позволит минимизировать возможное снижение качества связи.

В соответствии с условиями новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G-покрытием 90% населения страны, в том числе населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, сельскую местность, транспортную инфраструктуру и др. Благодаря этому каждый гражданин Украины, независимо от своего местоположения, сможет полноценно пользоваться всеми преимуществами цифрового мира.

Как подчеркивает "Киевстар", рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГц стал возможным благодаря общей работе ведущих операторов мобильной связи Украины, специалистов НКРСИ, Министерства цифровой трансформации Украины, ассоциации "ТЕЛАС", других профильных ассоциаций и государственных органов.