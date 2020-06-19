"Николаевгаз" подключил больше 100 новых потребителей газа с начала года

С начала года отделом капитального строительства АО "Николаевгаз" было газифицировано более 100 квартир николаевцев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Николаевгаз" сообщает БизнесЦензор.

В том числе микрорайон Леваневцев, который активно развивается. Проведено около 150 реконструкций систем газоснабжения по заявлениям потребителей, установлено около 50 приборов учета - по заявлениям и за средства клиентов.

В рамках выполнения инвестиционной программы компанией АО "Николаевгаз" выполняются работы по ремонту и модернизации газовых сетей. В этом году уже было заменено около 1 км стального магистрального газопровода высокого давления на полиэтиленовый, заменено 12 шкафных газорегуляторных пунктов, установлено более 1,5 тысячи счетчиков газа и тому подобное.

"С началом карантина, к сожалению, работы, которые осуществляет отдел капитального строительства, были временно приостановлены, т.к. большинство из них связаны с прекращением газоснабжения и непосредственным общением с потребителями-заказчиками, а это запрещено требованиями соблюдения карантина. Но сейчас с введением адаптивного режима отдел с новыми силами наконец приступает к работам", - рассказывает директор по капитальному строительству Светлана Симчич.

Сейчас отдел капитального строительства начинает работы по реконструкции катодных станций, которые защищают газопроводы от коррозии и блуждающих токов. Им также выполняются проектирование и реконструкции газовой системы, осуществляются строительно-монтажные, пуско-наладочные и другие виды работ, связанные со строительством новых и обслуживанием действующих объектов газораспределительной системы.

За подробной информацией по видам работ, их стоимости, срокам выполнения и документальным сопровождением обращайтесь в Центры обслуживания клиентов АО "Николаевгаз", контакты которых вы найдете на официальном сайте компании.

Управление капитального строительства АО "Николаевгаз" выполняет широкий спектр работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов газоснабжения. Работы выполняются как в рамках реализации инвестиционной программы предприятия, так и по личным заявлениям клиентов, которые подаются через Центры обслуживания.