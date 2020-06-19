В фонде борьбы с коронавирусом осталось 28,5 миллиарда, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко отчитался о деятельности Фонда борьбы с COVID-19 в Верховной Раде.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Правительством приняты решения о выделении Фонду в целом 36,1 млрд гривен из 64,7 млрд гривен. В частности, приняты постановления правительства на 19 млрд гривен. А также - протокольные решения правительства на 17,1 млрд гривен. С учетом этих решений КМУ остаток средств Фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд гривен. Кассовые расходы по состоянию на 16 июня составили 1,9 млрд гривен", - отметил министр.

Марченко сказал, что Правительством принято решение направить почти 9 млрд гривен из аккумулированных средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

"По состоянию на 9 июня 428400 человек получают пособие по безработице. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сейчас принято решение оказать помощь по частичной безработице почти 11 тысячам работодателей. Ее в общем получат больше 110 тысяч работников", - отметил Марченко.

Кроме того, предусмотрены средства на помощь Фонда социального страхования Украины, дополнительные доплаты военнослужащим, полицейским и другим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.

Министр сообщил, что распорядители бюджетных средств готовят проекты правительственных решений о выделении из Фонда COVID-19 средств на общую сумму 71,1 млрд гривен.