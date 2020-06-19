Госаудитслужба требует отменить результаты торгов "Укравтодора" на 12 миллиардов

Государственная аудиторская служба Украины выявила нарушения в проведении двух тендеров Службой автодорог в Запорожской области на строительство моста в Запорожье за 11,92 млрд гривен, и на текущем ремонте трассы М-18 Харьков-Ялта за 569,85 млн гривен, где победу одержали турецкие компании.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В марте Запорожская служба автодорог заключила договор с турецкой компанией Onur taahhut на строительство магистрали через реку Днепр в Запорожье на сумму 11,92 млрд гривен. Соревновались за подряд шесть компаний, но к аукциону заказчик допустил только две.

В результате единственным конкурентом Onur на торгах была еще одна турецкая компания Gocay Insaat. В мае Восточный офис Госаудитслужбы начал проверку проведения торгов, и обнаружил, что предложение компании Gocay Insaat не соответствовала условиям тендерной документации.

Но вместо отмены проведение торгов, заказчик допустил компанию к аукциону, и провел торги.

Издание напоминает, что многие факты указывает на возможную заговор двух компаний при проведении розыгрыша 12 млрд гривен. Антимонопольный комитет Украины начал по этим фактам расследование.

Также Государственная аудиторская служба завершила мониторинг тендера на текущий средний ремонт участка автодороги М-16 Харьков-Ялта в Запорожской области, где победу одержала еще одна турецкая компания Özaltin insaat, заключив договор с запорожским автодором на 569,85 млн грн.

По условиям тендерной документации, участник должен предоставить справку о выполнении аналогичного договора. Эти договоры должны быть выполнены в течение последних трех лет, по основным видам работ, по договорам выполненным на 85%. Однако, турецкий участник в составе своего тендерного предложения предоставил договоры, которые не вкладывались во временные рамки выставлены заказчиком. Также заказчик установил требования по предоставлению справки о наличии соответствующей техники в определенном количестве, или взятия ее в аренду. Но в составе предложения фирмы отсутствует письмо-подтверждение арендодателя по не отрицанию использования его машин, механизмов, оборудования. Поэтому из-за того, что Özaltin insaat не соответствует тендерным критериям, заказчик должен отклонить фирму, а не заключать с ней договор.

Компании Onur и "Автомагистраль-Юг", которые тоже соревновались за этот тендер, подали жалобы на допуск Özaltin к тендерам на ремонт трассы М-18 Харьков-Ялта на общую сумму 1,08 млрд грн, и также вместе отозвали все четыре жалобы по обоим тендерам, не дав Антимонопольному комиту оценить правомерность допуска турецкой фирмы.

Турецкий холдинг Ozaltіn основан бизнесменом Нури Озалтином в 1965 году. Компания занимается строительством инфраструктурных проектов, энергетикой и туризмом.